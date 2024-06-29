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В субботу в Москве жарко, возможен небольшой дождь

Гидрометцентр: температура воздуха в Москве достигнет 32°С, возможен дождь

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В субботу в Москве ожидается жаркая погода, возможен небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В течение дня в столице прогнозируется переменная облачность, температура воздуха +30...+32°С, ветер западный 2-7 м/с. Кратковременный дождь возможен во второй половине дня. Давление 749 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Ночью температура понизится до 17-19°С, осадков не ожидается.

В воскресенье, 30 июня, в столице предполагается такая же погода, с той разницей, что кратковременный дождь может сопровождаться грозой. Ветер усилится до 6-11 м/с.

Показатели температуры воздуха вплотную приближаются к рекорду 1991 года, когда столбик термометра поднялся до +33°С. В прошлом году 29 июня в Москве было значительно холоднее: +15°С.

На предстоящей неделе жара в Москве будет аномально высокой, а 2 июля достигнет +32 градусов и побьет рекорд 1890 года.

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