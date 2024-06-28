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В Белгородской области ВСУ провели серию атак на легковые автомобили с помощью БПЛА

Гладков: пять легковых автомобилей атакованы дронами ВСУ в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали пять легковых автомобилей в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пять легковых автомобилей атакованы дронами ВСУ. По предварительной информации, во всех случаях обошлось без пострадавших», – говорится в посте главы области.

По словам Гладкова, три машины попали под удар беспилотников в селе Отрадное Белгородского района. Все они сгорели.

В селе Муром Шебекинского городского округа в результате атаки FPV-дрона полностью сгорела еще одна легковушка, припаркованная у частного дома, отметил политик.

«В районе села Стригуны Борисовского района в результате атаки FPV-дрона поврежден легковой автомобиль», – резюмировал губернатор.

Также сегодня Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ трех населенных пунктов в Белгородской области.

Ранее жители Грайворона остались без света из-за обстрела ВСУ.

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