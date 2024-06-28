Задержана собственница здания во Фрязине, где произошел пожар

Задержана собственница административно-промышленного здания, в котором произошел пожар в подмосковном Фрязино. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по Московской области в своем Telegram-канале.

«На допросе у следователя подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2014 года здание находится в собственности у жительницы Калуги, вступившей в наследство. В 2019 году согласно решению суда умерший собственник был признан банкротом. С 2021 года здание находилось в ведении ООО «Исприн», в руководстве которого были люди из близкого окружения женщины. Отмечается, что она продолжала получать прибыль от сдачи в аренду помещений.

24 июня в здании во Фрязине четыре этажа полностью выгорели в результате пожара. В оперативных службах сообщали, что причиной пожара стал дуговой пробой в электросети. Дуговой пробой или искрение — это электрический разряд, который случается при неисправностях и повреждениях в электроустановках, он стал причиной воспламенения горючих материалов. В советское время в этом здании располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан».

Ранее был арестован замглавы компании, управлявшей сгоревшим зданием во Фрязине.