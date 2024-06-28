Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В пятницу в Москве и области будет жарко, без осадков

«Фобос»: 28 июня в Москве ожидается +30°С и без осадков

close
100%
Frolov Mikhail/Global Look Press

В пятницу в Москве ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +30°С и без осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Малооблачная и жаркая погода в столице станет следствием антициклона, который «накрыл жарким куполом большую часть территории Европейской России». По сравнению с четвергом температура воздуха повысится на один-два градуса и вплотную приблизится к отметке +30°С.

В Подмосковье ожидается от +25 до +30°С. Ветер северный и северо-западный, 2-7 м/с. Атмосферное давление выше нормы, около 750 мм. рт. ст.

В субботу ожидается похожая погода — без осадков и +29 — +31°С.

Тепло будет и в Петербурге: на праздник «Алые паруса», который пройдет в ночь с 28 на 29 июня, спрогнозировали до +22°С . До сих пор самым высоким показателем температуры для этой даты в Петербурге считалось значение +20,7 градуса, зафиксированное в далеком 1989 году.

Ранее эксперт рассказал о влиянии включенного в жару кондиционера на двигатель машины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами