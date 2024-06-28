В пятницу в Москве и области будет жарко, без осадков

В пятницу в Москве ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +30°С и без осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Малооблачная и жаркая погода в столице станет следствием антициклона, который «накрыл жарким куполом большую часть территории Европейской России». По сравнению с четвергом температура воздуха повысится на один-два градуса и вплотную приблизится к отметке +30°С.

В Подмосковье ожидается от +25 до +30°С. Ветер северный и северо-западный, 2-7 м/с. Атмосферное давление выше нормы, около 750 мм. рт. ст.

В субботу ожидается похожая погода — без осадков и +29 — +31°С.

Тепло будет и в Петербурге: на праздник «Алые паруса», который пройдет в ночь с 28 на 29 июня, спрогнозировали до +22°С . До сих пор самым высоким показателем температуры для этой даты в Петербурге считалось значение +20,7 градуса, зафиксированное в далеком 1989 году.

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