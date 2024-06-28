Землетрясение магнитудой 5 произошло в Японии

В Японии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно данным центра, землетрясение произошло в 10:46 по местному времени (04:46 мск). Эпицентр находился в 87 км к северо-востоку от поселка Намиэ в префектуре Фукусима, где проживает около 21,8 тыс. человек.

Очаг землетрясения находился на глубине 34 км. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

23 июня землетрясение зафиксировали у берегов японской префектуры Фукусима.

В этот же день сообщалось, что Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) проинформировал о том, что в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 6,1. Природный катаклизм зафиксировали в штате Сукре.

Эпицентр подземных толчков располагался всего в 66 км к северо-востоку от города Карупано, где проживают около 167 тыс. человек. Очаг землетрясения, в свою очередь, залегал на глубине 98 км.

До этого астроном рассказал, почему на Земле происходят землетрясения.

Ранее ученые выяснили, что колоссальное землетрясение изменило русло Ганга в древности.