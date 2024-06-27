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Эксперты объяснили запрет на празднование выпускных в российских школах

Общественник Ткаченко: школы запрещают выпускные, чтобы не нести ответственность

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В российских школах сегодня фактически действует запрет на празднование выпускных – образовательные учреждения стараются снять с себя лишнюю ответственность, заявил председатель общественной организации «Московский городской родительский комитет» Руслан Ткаченко. Поэтому праздник молодежи организуют родители за стенами учебных заведений, заявил он в беседе с НСН.

«Сейчас фактически запрещено праздновать выпускные в школах, так как дети по документам из школы вышли, школа за них ответственности не несет. Если они там пьяные куда-то залезут, что-то украдут или утонут, кто за это будет отвечать?» — объяснил Ткаченко.

Если дети будут находиться в здании школы, по юридическим нормам она отвечает за происходящее, добавил он. Такая ситуация обязывает все решать родителей. Общего тренда на праздники, посвященные выпускным, не наблюдается — у каждого к этому вопросу свой подход, заключил Ткаченко.

До этого большинство россиян назвали выпускной важным событием. В среднем жители страны готовы потратить на это 20 тыс. рублей. Более 30 тыс. рублей готовы отдать не более 17% россиян. Главными атрибутами праздника они назвали фотосессию и нарядную одежду.

Синоптик ранее рассказал, какая погода будет в России во время выпускных.

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