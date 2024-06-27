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В России оценили решение вернуть индексацию пенсий

Профессор Щербаков: решение вернуть индексацию пенсий является своевременным

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Решение о принятии в России закона об индексации пенсий работающим пенсионерам является справедливым и своевременным на фоне довольно высокой инфляции, которую фиксируют в стране в последние годы. Об этом kp.ru сообщил профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.

По его словам, этот вопрос назрел уже давно. Он назвал эту меру «правильным подходом», который нужно «приветствовать», потому что на данный момент российской экономике приходится решать «масштабные задачи».

«Труд возрастных специалистов с высокой квалификацией и ценным опытом трудно переоценить. Ведь они могут выступать в качестве наставников для молодежи», — отметил Щербаков.

Накануне Государственная дума приняла в II и III чтениях законопроект, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам. До этого заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что Госдума на пленарном заседании 26 июня может рассмотреть в третьем чтении законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ранее эксперты объяснили, как индексация пенсий отразится на рынке труда.

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