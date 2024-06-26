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Суд постановил арестовать экс-ведущую «России-1»

Суд выбрал заочный арест как меру пресечения для экс-телеведущей Курбангалеевой

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tatmsk.tatarstan.ru

Суд выбрал заочный арест мерой пресечения для экс-телеведущей Фариды Курбангалеевой. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москва.

«Срок исчисляется с момента ее экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ <...> и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ», — заявили в Замоскворецком районном суде.

Курбангалеева находится в международном розыске за дискредитацию Вооруженных сил России и публичные призывы к осуществлению терактов в России.

До этого следствие попросило заочно арестовать экс‑ведущую «Вестей» Курбангалееву.

Позже телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом) внесли в список террористов и экстремистов. На нее завели дело по статье о публичной пропаганде терроризма.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы заочно рассмотрит дело против писателя и журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иностранным агентом) о фейках про армию.

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