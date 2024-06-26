Россияне смогут задать вопросы космонавтам на борту МКС

Жители пяти стран мира, входящих в БРИКС, получат возможность задать вопросы космонавтам на борту МКС и выиграть путешествие на космодром. Сделать это можно в рамках нового международного проекта, который корпорация «Роскосмос» запустила совместно с телеканалом RT.

Первую серию специального проекта, в которой космонавты прямо с орбиты будут отвечать на вопросы, можно будет увидеть уже в этот четверг – ее опубликуют на странице сообщества VK.

Авторам самых необычных и интересных вопросов организаторы обещают вручить подарки. Главным призом станет приглашение на космодром и наблюдение за запуском ракеты.

Вопросы космонавтам принимаются по электронной почте: starbound@rttv.ru. За анонсами новых выпусков можно следить в соцсетях и в Telegram-канале.

До этого командир экипажа, космонавт «Роскосмоса» сообщил, что 11 сентября 2024 года состоится запуск пилотируемого корабля «Союз МС-26». Предполагается, что продолжительность миссии составит 202 суток, на Землю экипаж корабля должен вернуться 1 апреля 2025 года.

Космонавт Анна Кикина ранее рассказала о подготовке к новому полету на МКС.