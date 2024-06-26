Крыса напала на пациента больницы в Калининграде и укусила его за шею

В Калининграде крыса укусила спящего пациента больницы за шею. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в ночь на 23 июня. 67-летний пациент спал в палате, где находились четыре человека, когда внезапно ощутил боль в шее, а затем понял, что по нему бегает крыса. Племянница пострадавшего сообщила, что после произошедшего мужчине сделали уколы от бешенства и других болезней, а грызуна вскоре поймали.

Родственники мужчины после инцидента пытались связаться с руководством больницы, однако с ними не стали разговаривать. Роспотребнадзор по факту произошедшего провел эпидемиологическое расследование и выявил многочисленные нарушения в медицинском учреждении. Оказалось, что подвал здания заселен крысами, а принимаемые против грызунов меры не были эффективны. Юридическое лицо привлекут к административной ответственности.

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