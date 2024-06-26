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Пасечник представил Ковальчука на должность председателя правительства ЛНР

Пасечник назвал выпускника «Школы губернаторов» Ковальчука опытным управленцем

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Кандидат на должность председателя правительства ЛНР Егор Ковальчук является опытным управленцем и сильным хозяйственником, написал в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он отметил, что у Ковальчука есть необходимый опыт, так как до 2023 года он занимал должность заместителя губернатора Челябинской области.

«Всю жизнь Егор Викторович занимался вопросами ЖКХ, энергетики и промышленности — в родной для него Челябинской области, в Ханты-Мансийском автономном округе и министерстве строительства РФ. На данный момент занимает должность главы города Миасса», — отметил Пасечник.

Он выразил уверенность, что с приходом Ковальчука на должность председателя правительства ЛНР республика получит новый толчок к развитию во всех сферах жизни.

«До утверждения нового председателя правительства ЛНР исполнять его обязанности будет первый заместитель — Юрий Говтвин», — добавил Пасечник.

Напомним, Егор Ковальчук является выпускником программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС «Школа губернаторов».

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