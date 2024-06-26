Ассанж покинул здание суда

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж официально вышел на свободу и покинул здание Федерального окружного суда США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов). Об этом сообщает ТАСС.

Собравшиеся встретили Ассанжа аплодисментами. Он не стал давать комментарии журналистам, а сразу направился в автомобиль. Ожидается, что основатель WikiLeaks поедет в аэропорт, откуда вылетит в Австралию.

До этого Федеральный окружной суд США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) признал Ассанжа виновным в преступном сговоре с целью получения и распространения секретной информации. По решению суда, он получил приговор, соответствующий уже отбытому сроку заключения в британской тюрьме.

После оглашения приговора Ассанжу сказали, что дальнейшее содержание под стражей не требуется, и он может свободно покинуть зал суда.

С 2019 года основатель WikiLeaks находился под стражей в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании после высылки его из посольства Эквадора в Лондоне. В течение более пяти лет Вашингтон стремился к его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимала усилия, чтобы этого не допустить.

В США ему были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с одним из крупнейших случаев утечки секретной информации в истории Соединенных Штатов.

Ранее брат Ассанжа рассказал, чем тот теперь планирует заниматься.