Брат Ассанжа рассказал, чем тот планирует заниматься

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пока не планирует возобновлять свою профессиональную деятельность. Об этом заявил его брат Гэбриэл Шиптон в интервью телеканалу CNN.

Родственник раскрыл в беседе с журналистами, что Ассанж хочет уделить больше времени семье и восстановлению своего здоровья.

Шиптон отметил, что на данный момент его брат просто рад своей свободе и хочет заниматься обычными делами, включая совместное время с близкими.

Несколько часов назад самолет с Ассанжем на борту прибыл на остров Сайпан. Здесь пройдет судебное слушание, на котором, как ожидается, будет принято решение об освобождении Ассанжа.

25 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из британской тюрьмы и вылетел в Австралию. Он согласился признать себя виновным по одному из пунктов обвинения, а власти США за это отказались требовать его экстрадиции. Ассанжа, который несколько лет скрывался в посольстве Эквадора, а затем содержался в тюрьме близ Лондона, обвиняли в одной из крупнейших утечек секретных документов в истории Америки.

Ранее жена Ассанжа объявила о сборе средств для его перелета в Австралию.