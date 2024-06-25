В Подмосковье зацепер получила серьезные травмы, приняв на себя удар 25 000 вольт

Московская школьница пропустила через себя разряд в 25 тысяч вольт. Об этом сообщает ИА «Регнум» в Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе станции «Гжель». Девушка-зацепер выбрала электропоезд Москва – Шатура и решила раскачать токоприемник. В результате она получила серьезные травмы. Приехавшие на место медики спасти пострадавшую не смогли.

До этого в Липецкой области подросток-зацепер оказался в больнице, получив термические ожоги, характерные для поражения электротоком. Выяснилось, что молодой человек поднялся на вагоны, которые находились под высоковольтными проводами. В результате он получил ожоги 75% тела, задеты дыхательные пути. Медики оценили его состояние как критическое. На данный момент школьник находится в больнице.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее в Подмосковье подростка-зацепера ударило током на крыше поезда.