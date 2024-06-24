В Дагестане заявили, что способны обеспечить безопасность туристов

Дагестан в состоянии обеспечить безопасность туристов. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов, сообщает РИА Новости.

Меликов пояснил, что после совершенного 23 июня теракта меры безопасности в республике будут усилены. Отдельно он отметил «мероприятия оперативного характера» и меры, принимаемые в республике перед началом каждого туристического сезона.

Глава региона посоветовал «не прервать отдыха тем гражданам, которые для отдыха избрали Дагестан».

23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на православные храмы, синагоги и сотрудников правоохранительных органов. Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Дагестане завершена, ситуация полностью под контролем органов власти, сообщил глава региона Сергей Меликов. В республике объявлен трехдневный траур.

Подробнее о событии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Дагестана заявил, что теракты в республике были скоординированы.