В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Предупреждение также действует в Харьковской области, сирены работают уже 1,5 часа.

Утром 24 июня воздушная тревога объявлялась в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

В ночь на 24 июня украинское издание «Общественное» сообщило о серии взрывов в Харькове.

До этого российские военнослужащие нанесли поражение пункту управления Вооруженных сил Украины в Херсонской области, удар был нанесен четырьмя авиабомбами ФАБ-500.

Накануне глава украинской военной администрации в Херсонской области Александр Прокудин заявил, что Херсон остался без электроснабжения.

Утром 20 июня украинское издание «Общественное» писало о взрывах в Херсоне. Также сообщалось о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Киевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.