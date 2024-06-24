Россиянам объяснили, чем опасна частая дезинфекция рук

Руки нужно регулярно мыть и дезинфицировать, так как это основа гигиены и борьбы с инфекцией. При этом моющие средства для рук опасности для человека не представляют, а вот антисептики с изопропиловым спиртом в составе могут навредить при частом применении, рассказал RT доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности университета РОСБИОТЕХ Сергей Шихов.

Как правило, моющие средства для рук – это смеси с поверхностно-активными веществами с нейтральным или слабым кислотным показателем, объяснил эксперт. По этой причине, если использовать их несколько раз в час, вреда не будет. А вот основой кожных антисептиков чаще является изопропиловый спирт с дубильным эффектом.

«Частая дезинфекция (раз в час или чаще) приводит к сухости с последующим образованием трещин. Поэтому необходимо как минимум утром и вечером использовать крем для увлажнения рук», — отметил Шихов.

Лучше всего, по его мнению, приобрести гипоаллергенные средства для мытья рук, а при появлении каких-либо симптомов и проблем с кожей – обратиться к дерматологу.

Напомним, врачи также подчеркивают, что слишком частое использование антисептиков может спровоцировать сухость рук и привести к истощению подкожной жировой клетчатки. Рекомендуется после антисептика наносить на руки увлажняющий крем или использовать средства с более щадящим составом.

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