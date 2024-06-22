Мэр Харькова сообщил о еще трех взрывах в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил о трех взрывах в городе на фоне воздушной тревоги.

«Четыре удара пришлось по Харькову», — написал мэр.

Тревога в Харьковском регионе действует более восьми часов.

Несколькими часами ранее Киевская городская администрация сообщила, что все теплоэлектроцентрали в Киеве работают штатно, информация о взрыве не соответствует действительности. По словам властей, все технологические и ремонтные процессы проходят в штатном режиме.

До этого украинские СМИ сообщали о взрыве на одной из ТЭЦ Киева.

Утром 22 июня взрыв произошел в районе аэропорта в городе Луцк, расположенном в Волынской области Украины.

В этот же день сообщалось, что в городе Стрый Львовской области Украины после серии взрывов начались перебои со светом.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.