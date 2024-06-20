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Белгородское село попало под обстрел ВСУ

МЧС сообщило об обстреле села Графовка в Белгородской области

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Село Графовка Краснояружского района Белгородской области подвергается обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.

20 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали два населенных пункта. По его словам, в селе Муром Шебекинского городского округа после атак FPV-дронов в трех частных жилых домах выбиты окна, посечены фасады и кровли.

Чиновник также заявил, в селе Петровка Белгородского района сдетонировал дрон-камикадзе. В результате сгорело одно домовладение. Еще один беспилотный летательный аппарат упал на крышу частного жилого дома, в нем пробита кровля. Кроме того, повреждения получил рядом стоящий гараж.

В этот же день губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что рано утром на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе произошел хлопок и возгорание резервуара, предположительно, в результате атаки беспилотника.

Он добавил, что в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки дрона, он разорвался в воздухе.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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Обстрелы Белгородской области
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