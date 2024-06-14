Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как правильно готовить грибы

Миколог Вишневский: грибы после сбора лучше всего засушить

close
100%
Depositphotos

Грибы следует перерабатывать сразу после их сбора, потому что они могут потерять вкус, аромат, цвет и консистенцию. Об этом «Москве 24» рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

В процессе их приготовления эксперт советует соблюдать все этапы обработки и четко следовать технологическим процессам, чтобы не допустить заражения опасным заболеванием — ботулизмом. По его словам, безопаснее всего сушить грибы, для этого предварительно нужно убрать всю грязь с урожая с помощью тряпки. Кроме того, грибы можно засолить.

«Проще всего солить открытым способом, как в старину: например, в кадках или других подобных емкостях. Но важно, чтобы у грибов был постоянный доступ к воздуху. Тогда это будет вариант холодной засолки, который считается более безопасным. Но, опять же, перед этим важно очистить грибы от грязи», — сказал Вишневский.

При этом мариновать грибы может быть небезопасно, делать это можно только тем, кто знает и соблюдает правильную технологию от и до, заключил специалист.

Автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров до этого говорил, что перед походом в лес за грибами важно внимательно изучить их внешний вид и особенности. Эксперт напомнил, что к сбору грибов нужно относиться ответственно, потому что некоторые несъедобные виды могут быть похожи на съедобные. Так, например, ядовитую галерину окаймленную можно спутать с летними опятами.

Ранее врачи объяснили, в каких случаях опасно собирать даже съедобные грибы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами