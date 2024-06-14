Россиянам рассказали, как правильно готовить грибы

Грибы следует перерабатывать сразу после их сбора, потому что они могут потерять вкус, аромат, цвет и консистенцию. Об этом «Москве 24» рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

В процессе их приготовления эксперт советует соблюдать все этапы обработки и четко следовать технологическим процессам, чтобы не допустить заражения опасным заболеванием — ботулизмом. По его словам, безопаснее всего сушить грибы, для этого предварительно нужно убрать всю грязь с урожая с помощью тряпки. Кроме того, грибы можно засолить.

«Проще всего солить открытым способом, как в старину: например, в кадках или других подобных емкостях. Но важно, чтобы у грибов был постоянный доступ к воздуху. Тогда это будет вариант холодной засолки, который считается более безопасным. Но, опять же, перед этим важно очистить грибы от грязи», — сказал Вишневский.

При этом мариновать грибы может быть небезопасно, делать это можно только тем, кто знает и соблюдает правильную технологию от и до, заключил специалист.

Автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров до этого говорил, что перед походом в лес за грибами важно внимательно изучить их внешний вид и особенности. Эксперт напомнил, что к сбору грибов нужно относиться ответственно, потому что некоторые несъедобные виды могут быть похожи на съедобные. Так, например, ядовитую галерину окаймленную можно спутать с летними опятами.

Ранее врачи объяснили, в каких случаях опасно собирать даже съедобные грибы.