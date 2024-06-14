Ракетную опасность объявили в Курской области

На территории Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Незадолго до этого в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.

13 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали село Маломихайловка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Украинские военные использовали дроны-камикадзе.

В ночь на 12 июня российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку на Севастополь.

На прошлой неделе губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что попытки Украины повлиять на ситуацию атаками с применением дальнобойного оружия потерпят фиаско.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.