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На севере Ирака на складе НПЗ произошел пожар

Rudaw: сильный пожар вспыхнул на складе НПЗ в Ираке

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Depositphotos

Сильный пожар вспыхнул на складе нефтеперерабатывающего завода в иракской провинции Эрбиль на севере страны. Об этом сообщает телеканал Rudaw.

В публикации отмечается, что пожар начался в складском помещении с асфальтом на заводе по переработке нефти поздно вечером 12 июня.

Очевидцы произошедшего утверждают, что пострадал по меньшей мере один человек. Официальной информации о пострадавших не поступало.

Пожар не ликвидирован, его пытаются потушить около десятка пожарных команд. Причина возгорания неизвестна.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе локализовали на площади 100 кв. м.

В ночь на 6 июня Голубев сообщил о пожаре на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, который возник после атаки БПЛА. Данный НПЗ был атакован повторно. К тушению изначально были привлечены около 120 человек и 15 единиц техники.

Также в ночь на 6 июня украинский беспилотник-камикадзе нанес удар по нефтебазе, находящейся в Белгородской области.

Ранее в Ухте локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

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