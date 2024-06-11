Руководители театров рассказали о значении господдержки для сферы культуры

Российским циркам совершенно точно требуется государственная поддержка. Об этом по итогам второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) в 2024 году сказал генеральный директор Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин.

«При поддержке Президентского фонда культурных инициатив Цирк Никулина на Цветном бульваре создал уникальную программу, посвященную столетию Юрия Владимировича, провел несколько успешных сезонов фестиваля-марафона «Дорога в цирк», — сказал он.

По его словам, государственная поддержка позволяет смело работать над новыми программами с красивыми декорациями, большой вовлеченностью артистов.

«С увлечением слежу за цирковыми проектами, которые создаются в регионах: поддержка фонда позволяет повысить их уровень, а значит, привлечь зрителей разного возраста», — добавил Никулин.

В свою очередь, художественный руководитель Театра на Бронной и Театра Виктюка Константин Богомолов отметил, что гранты — это возможность для режиссерского эксперимента, когда все усилия направлены на реализацию задумки, а не на поиск финансирования.

«При поддержке Президентского фонда культурных инициатив мы создали цикл спектаклей «Голоса страны». Этот проект — попытка поиска героя нашего времени через форму документального театра», — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день в регионах есть большой запрос на инструменты поддержки и грантовое финансирование продуктов по тематике креативных индустрий.

«И будет очень здорово, если такой возможностью воспользуются и крупные театры, и региональные», — подчеркнул Богомолов.

Напомним, Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) по итогам второго основного конкурса 2024 года поддержит 1 189 проектов на общую сумму 5,67 млрд рублей.