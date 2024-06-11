Россиянка искала работу и лишилась денег, квартиры и машины

Жительница Саранска лишилась всех накоплений, квартиры и машины, а также оформила в банках несколько кредитов по требованию мошенников. Об этом сообщает УМВД Мордовии.

С заявлением в полицию обратилась 47-летняя жительница Саранска, женщина рассказала, что с середины марта искала работу копирайтером. С ней связались неизвестные и за 10 тысяч рублей предложили быстро подобрать подходящую вакансию.

После этого ей стали поступать звонки якобы из налоговой инспекции, звонившие убедили россиянку в том, что она нарушила валютное законодательство. Под различными предлогами женщину вынудили взять несколько кредитов и микрозаймов, приобрести криптовалюту и вместе с личными сбережениями перевести все средства на указанные аферистами счета.

После всех этих действий с женщиной связался «представитель Роскомнадзора», который пояснил, что в связи с переводом за границу суммы более чем 1 млн рублей, необходимо предоставить им договор о залоге на автомобиль и на недвижимость, машину и квартиру также пришлось продать. Пострадавшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию, общий ущерб составил 4,8 млн рублей.

Ранее россиянка лишилась 6,3 млн рублей после звонка «сотрудника ФСБ».