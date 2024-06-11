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Над Белгородской областью сбили украинский дрон

МО РФ: средства ПВО сбили еще один украинский дрон над Белгородской областью

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РИА Новости

Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«11 июня около 14:20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что противник применил беспилотник самолетного типа.

Днем во вторник, 11 июня, российские средства ПВО сбили еще один дрон над Белгородской областью. Инцидент произошел 13:00 мск.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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