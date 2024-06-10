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Пьяный пассажир открыл дверь самолета, летевшего из Сургута в Москву

Летевший из Сургута в Москву вахтовик открыл дверь во время посадки самолета

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Телеграм-канал «Mash»

Пассажир самолета открыл дверь аварийного выхода во время посадки в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел во время рейса Сургут — Москва, когда самолет уже заходил на посадку. Очевидцы рассказали, что одному из пассажиров, который находился в состоянии алкогольного опьянения, стало жарко. Он захотел быстрее покинуть самолет и не придумал ничего лучше, как дернуть ручку двери. Та поддалась и открылась, в результате никто не пострадал.

После этого мужчину задержали транспортные полицейские и увезли в отделение. Там выяснилось, что хулиганом оказался вахтовик из Краснодарского края. Со слов мужчины, он выпил несколько литров пива перед посадкой, заснул, а когда проснулся, не сразу понял, где находится, но увидел рядом дверь и решил выйти на воздух. Привлекли ли задержанного к административной ответственности, не уточняется.

Ранее пассажир открыл аварийный выход и вышел на крыло самолета из-за задержки рейса.

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