В Петербурге прогулка школьницы по заброшенному заводу закончилась госпитализацией

В Адмиралтейском районе Петербурга девочка- подросток получила травму, гуляя по заброшенному зданию завода. Об этом сообщает «Фонтанка».

15-летняя школьница исследовала заброшенное здание завода «Красный треугольник» на набережной Обводного канала. В какой-то момент под девочкой провалился пол, она упала и сильно ударилась ногой.

Пострадавшую доставили в детскую больницу Святой Марии Магдалины, у нее диагностирован перелом кости стопы. Девочке оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Карасунском районе Краснодарского края следователи устанавливают обстоятельства травмирования восьмилетнего ребенка, который сорвался с крыши подземного паркинга и упал на бетон. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, мальчик доставлен в больницу с переломом ключицы. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи, проводится проверка.

Ранее школьник из Петербурга провалился под пол в заброшенном доме и получил перелом.