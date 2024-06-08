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На Украине предупредили об оттоке населения из страны из-за одной проблемы

Экс-глава «Нафтогаза» Коболев: жители Украины могут уехать из-за энергодефицита

Граждане Украины могут начать уезжать из страны из-за энергодефицита. Об этом в беседе с изданием «Украинская правда» заявил бывший глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Он считает, что страна сейчас стоит на грани экономического кризиса. Коболев сравнил ситуацию на Украине с происходившим в Венесуэле, когда экономика латиноамериканской страны была в коллапсе. По его словам, на Украине не может нормально работать местный бизнес, поскольку отключение энергии влияет на способность генерировать доходы.

«Но что страшнее — что есть много людей, которые воспринимают удары по энергетике и дефициты как что-то более страшное, чем страх войны. И от этого дискомфорта эти люди с большой вероятностью будут покидать страну и ехать за границу», — сказал Коболев.

Он отметил, что из-за этого Украина будет терять рабочую силу. Это приведет к тому, что местный бизнес останется без работников, добавил
экс-глава НАК «Нафтогаз Украины».

До этого газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников писала, что Украине следует готовиться к жизни в «холоде и темноте», так как к зиме ее жители могут остаться практически без электричества. По данным издания, Украина потеряла больше половины вырабатывающих мощностей в результате атак на энергетические объекты.

Ранее на Украине призвали экономить электричество и отказаться от кондиционеров в жару.

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