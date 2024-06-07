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Французу предъявили обвинение в сборе данных об армии России

В Москве гражданину Франции предъявлено обвинение в сборе данных об армии РФ

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Москве гражданину Франции предъявлено обвинение в сборе сведений об армии России, согласно ч. 3 ст. 330.1 Уголовного кодекса страны, мужчина задержан. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в Telegram-канале.

По данным СК, мужчина, имя и фамилия которого не приводятся, на протяжении нескольких лет отказывался подавать документы для включения в реестр иностранных агентов.

После чего, по версии следователей, он целенаправленно собирал информацию в области военной и военно-технической деятельности России.

В ведомстве заверили, что полученные фигурантом сведения могли быть использованы против безопасности российского государства. В этих целях гражданин Франции неоднократно проводил в Москве встречи с неким россиянином.

7 июня следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом Москвы об избрании французу меры пресечения.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтверждал, что в Москве задержан Лоран Винатье. По его словам, мужчина работал не на французское государство, а на швейцарскую неправительственную организацию (НПО).

НПО создана бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном и занимается «дипломатией и дискуссионной деятельностью».

Задержанный француз «ни в коем случае не работал на Францию», но получит всю необходимую помощь, добавил Макрон. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что арестованный в РФ за шпионаж кореец оказался миссионером.

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