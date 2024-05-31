«Чемпионат» получил золото премии MARSPO Awards 2024

Премия «Лучший молодой футболист России 2022/23» портала «Чемпионат» победила в номинации «Лучший digital-проект в медиа» и получил золото премии в области спортивного маркетинга MARSPO Awards 202. Об этом сообщает пресс-служба медиахолдинга Rambler&Co, в который входит портал. Церемония вручения премии прошла в Москве 30 мая.

Как рассказал главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин, проект, рассказывающий о самых ярких молодых игроках России, был запущен в сезоне 2021/2022. По его словам, редакция хотела подсветить, как много в стране новых талантливых игроков.

«Мы сразу задумывали его как ежегодную премию. И рады, что наше начинание совпало с бумом на молодых в чемпионате России. В сезоне 2022/23 мы по-новому подошли к реализации итогов, попросили 15 лучших парней рассказать о своих родных городах. А подведение итогов этого сезона только начинается, так что следите за «Чемпионатом» – мы готовим и другие уникальные проекты», — сказал Опахин.

Отмечается, что награждении премии «Лучший молодой футболист России» ежегодно проходит в конце сезона. Портал выбирает номинантов по итогам голосования главных тренеров и капитанов клубов российской Премьер-лиги и Первой лиги, а также среди читателей и болельщиков.

Напомним, международная премия MARSPO Awards отмечает лучшие практики в области спортивного маркетинга. Она проводится ежегодно с 2017 года, в ней принимают участие ключевые спортивные клубы, лиги, СМИ, агентства и спонсоры. В 2024 году члены жюри оценили более 1300 проектов из России, Белоруссии и Казахстана в 39 номинациях.