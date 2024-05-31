В Краснодаре закрылся бизнес предполагаемого взяткодателя по делу генерала Кузнецова

В Краснодаре закрылись отель, столовая и продуктовый магазин, которые принадлежат Леве Мартиросяну — предполагаемому взяткодателю по делу начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Об этом пишет РИА Новости.

По данным корреспондента агентства, гостиница и заведения общепита называются «Рай» и расположены на улице Грибоедова напротив военного училища. Магазин не работает уже несколько недель, на двери столовой висит объявление о том, что она не работает, а сотрудница отеля ответила, что номера не сдаются.

До этого Лева Мартиросян не признал вину в даче взятки генералу Кузнецову. Суд постановил арестовать обвиняемого на 1 месяц 28 суток — до 12 июля 2024 года. Адвокаты Мартиросяна обжаловали это решение.

Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был арестован 14 мая. По версии следствия, в 2021-2023 годах, когда Кузнецов руководил восьмым управлением Генштаба, предприниматель Лев Мартиросян купил для него участок земли в Краснодарском крае и построил на нем дом площадью более одной тысячи кв. м. Это обошлось бизнесмену примерно в 30,5 млн руб. Недвижимость была оформлена на супругу Кузнецова. За это главный кадровик оборонного ведомства помог Мартиросяну с заключением госконтрактов на 372 млн руб. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее арестовали экс-командующего 58-й армией Ивана Попова.