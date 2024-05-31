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Аналитики раскрыли, в каких регионах России раньше всего вступают в брак

«Ъ»: в Чечне, Дагестане и Ингушетии девушки раньше всего вступают в брак

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Shutterstock

Аналитики из проекта «Если быть точным» разработали рейтинг регионов РФ по рождаемости, распространенности средств контрацепции и среднего возраста вступления в брак. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Эксперты проекта провели анализ данных Росстата, ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава и Евростата. Они учитывали такие показатели как коэффициент рождаемости, возраст первого материнства, коэффициент брачности и другие факторы.

Исследователи назвали этот результат «рейтингом скрепности», который показывает регионы на шкале от традиционных до ориентированных на западные ценностей.

Регионы Северного Кавказа оказались ближе всего к идеалу, который поддерживает государство.

В плане скрепности лидируют Чечня, Дагестан и Ингушетия, за которыми следуют Кабардино-Балкария, Тува, Карачаево-Черкесия и Калмыкия.

Замыкают список Санкт-Петербург, Смоленская область и Алтайский край.

В Чечне, Дагестане и Ингушетии женщины в среднем рожают двух-трех детей и выходят замуж в возрасте от 23 до 25 лет. В этих регионах аборты редки, а современные методы контрацепции не так распространены. Жительницы Санкт-Петербурга, Смоленской области и Алтайского края чаще заводят первого ребенка в возрасте 26-28 лет. В этих регионах приходится меньше двух детей на одну женщину.

Ранее Путин заявил, что критерии нуждаемости многодетных семей требуют регулирования.

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