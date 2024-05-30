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Самолет из Самары готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Рейс Самара — Москва готовится аварийно сесть в Шереметьево

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Shutterstock

Airbus 321 рейсом Самара — Москва готовится к аварийной посадке в Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, причиной стала лопнувшая покрышка стойки шасси.

До этого Telegram-канал 112 сообщал, что пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Минеральных Водах.

28 мая аэропорт Элисты принял первый после возобновления работы самолет Red Wings из Москвы. Воздушная гавань стала первой открывшейся после введения ограничений для аэропортов из-за начала специальной военной операции. Решение о возобновлении работы международного аэропорта Элисты было принято в конце апреля.

18 мая рейс из Хабаровска в Красноярск совершил вынужденную посадку в Братске из-за пассажира с признаками инфаркта.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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