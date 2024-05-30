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В Белгородской области дрон атаковал хутор Климовое

Губернатор Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал хутор Климовое

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Shutterstock

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали хутор Климовое.

«Хутор Климовое Борисовского района подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет, но в результате взрыва полностью сгорел легковой автомобиль, припаркованный неподалеку от поля, где проводились сельскохозяйственные работы. Кроме этого, осколком было пробито колесо трактора.

До этого Гладков сообщал, что ВСУ атаковали с помощью дрона территорию рядом с сельскохозяйственным предприятием региона, в результате взрыва пострадал один человек. По словам губернатора, мужчина получил множественные осколочные ссадины шейно-воротниковой зоны и левого уха. Также Гладков обратил внимание, что из-за взрыва полностью сгорел экскаватор.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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