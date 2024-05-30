Суд в Москве отклонил иск к клубу «Мутабор» после «голой вечеринки» Ивлеевой

Лефортовский суд Москвы отклонил взыскание по иску в размере 30 млн рублей с владельца московского клуба «Мутабор», где ранее состоялась «голая вечеринка» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает ТАСС, опираясь на судебные материалы.

Согласно информации агентства, исковое требование о возмещении морального вреда за проведение нашумевшего мероприятия подал некий А.Н. Алясов. Истец потребовал моральную компенсацию на сумму 30 млн рублей.

«Суд постановил <...> исковые требования истца отклонить в полном объеме», — указывается в материале.

В апреле Лефортовский районный суд Москвы зарегистрировал еще одно исковое заявление о компенсации морального вреда от ООО «Арт Центр», более известного как клуб «Мутабор».

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

Ранее Ивлеева решила отсудить у россиянки более 600 тысяч рублей из-за плохой картошки.