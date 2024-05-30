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Стало известно, когда из Москвы отступит 30-градусная жара

Вильфанд: 30-градусная жара отступит из Москвы в начале следующей недели

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Shutterstock

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил агентству «Москва», что в столице 30-градусная жара начнет отступать в начале следующей недели.

По его словам, с 3 июня воздушные массы на столицу начнут поступать с юго-запада. Днем в городе температура будет составлять от 22 до 27 градусов, ночью — около 15 градусов. Кроме того, пройдут небольшие дожди.

Вильфанд отметил, что осадки смягчат пожароопасную ситуацию и сделают погодную ситуацию более комфортной.

До этого сообщалось, что в Москве из-за 30-градусной жары объявили «оранжевый» уровень опасности погоды. «Оранжевый» уровень опасности будет действовать в столице до 18:00 31 мая. «Оранжевый» уровень опасности — это высокая вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных условий погоды», — говорится в публикации.

Специалист сервиса Budu, терапевт Андрей Рябков рассказал, что жара может негативно сказываться на состоянии людей, в том числе повышать температуру тела, что грозит обезвоживанием и серьезными нарушениями работы организма.

Ранее водителям рассказали про быстрый способ охладить руль и сиденья в жару.

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