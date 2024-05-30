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Пенсионер из Дагестана открыл стрельбу по односельчанам, которые ловили рыбу в его пруду

В Дагестане пенсионер обстрелял мужчин, которые рыбачили в выкопанном им пруду

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Телеграм-канал Сапа Кавказ

В Дагестане пожилой мужчина обстрелял рыбаков, которые ловили рыбу в его незаконном пруду. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

На днях трое жителей села Новочуртах Новолакского района, среди которых был подросток, решили порыбачить в пруду на окраине населенного пункта. В какой-то момент к нем подъехал разъяренный односельчанин. Он заявил, что водоем принадлежит ему, сбил одного из рыбаков и вступил в перепалку с остальными.

После этого 72-летний мужчина достал охотничий карабин и открыл огонь в сторону незваных гостей. Они не пострадали и отделались легким испугом, а стрелка в итоге доставили в полицию. Правоохранители изъяли у него «Сайгу» и допросили. Тогда же выяснилось, что пруд, который так агрессивно охранял задержанный, является незаконным. Как сообщается, мужчина самовольно огородил земельный участок, вырыл яму, заполнил ее водой и запустил туда рыб.

Ранее в Подмосковье дворник выстрелил из ракетницы в полицейских, пытавшихся его задержать.

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