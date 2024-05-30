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Начались слушания по делу разведчиков о расправе над жительницей ЛНР

В Ростове начался суд по делу военных о похищении и убийстве жительницы ЛНР

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Кадр из видео/Министерство обороны РФ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону провел предварительные слушания по уголовному делу старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и убийстве жительницы Луганской народной республики (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

На 5 июня назначено рассмотрение дела по существу. На первом заседании прокурор огласит обвинительное заключение, после чего Жамидулов и Дорожкин выскажут свою позицию произошедшего. Далее суд определит порядок исследования доказательств, собранных следователями.

По версии следствия, потерпевшая состояла в интимных отношениях с поэтом-разведчиком ВДВ Айдыном Жамидуловым. Он опасался, что девушка расскажет о романе его жене, поэтому вместе с сослуживцами похитил любовницу и выдал ее за украинскую разведчицу, после чего жестоко расправился с девушкой и приказал подчиненным взорвать ее тело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее петербуржец из ревности зарезал беременную не от него возлюбленную.

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