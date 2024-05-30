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В Москве чиновницу обвинили в незаконной выдаче 72 загранпаспортов

Столичной чиновнице предъявлено обвинение во взятке за незаконную выдачу 72 загранпаспортов

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Janis Laizans/Reuters

Следователи предъявили обвинение сотруднице одного из отделов столичной полиции по вопросам миграции в получении взятки в 1,2 млн рублей за незаконное оформление 72 загранпаспортов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве.

Во время расследования было установлено, что фигурантка незаконно оформила и выдала 72 заграничных паспорта в отсутствие граждан, которым требовалось их изготовление, и получила за это взятку в размере 1,2 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ («Получение взятки»).

По месту жительства и работы женщины был проведен обыск, правоохранители изъяли предметы и документы, которые подтвердили ее причастность к преступлению. Во время допроса обвиняемая признала вину, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В столичной прокуратуре отметили, что обвиняемая занимала должность главного специалиста-эксперта отделения по вопросам миграции отдела МВД России по Левобережному району города Москвы.

Ранее на этой неделе в Смоленске сотрудники управления собственной безопасности МВД поймали с поличным майора столичной полиции при попытке получить взятку в размере 25 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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