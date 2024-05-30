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Российские врачи спасли 67-летнего мужчину с раком груди

В Новосибирске врачи спасли 67-летнего мужчину с раком груди

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Pixabay

Врачи Новосибирского онкодиспансера столкнулись с редким клиническим случаем — раком молочной железы у 67-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам медиков, пациент нашел новообразование в правой молочной железе самостоятельно — непонятное уплотнение насторожило его, и он обратился по поводу него за консультацией. Биопсия подтвердила злокачественный характер опухоли.

«Было принято решение выполнить мастэктомию по Маддену, которая включает в себя сохранение большой и малой грудной мышц и удаление лимфоузлов. Операция прошла успешно, опухоль размером около 2 см была удалена», — рассказал онколог-хирург диспансера Анатолий Ахмедов.

Медик отметил, что благодаря внимательному отношению пациента к своему здоровью ему удалось поймать опасное заболевание на первой стадии.

«Это редкий клинический случай — рак грудной железы у мужчины составляет примерно 0,1% всех злокачественных опухолей у мужчин», — пояснил хирург.

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