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Россиянам назвали самые популярные специальности в колледжах

Член профсоюза педагогов Казаков: в колледжах наиболее популярны IT-профессии

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Depositphotos

Популярность колледжей у российских выпускников растет. Чаще всего ребята поступают туда, чтобы освоить профессии в сфере IT, рассказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков. Также востребованы у молодежи специальности электрика, токаря и повара, рассказал он в беседе с НСН.

«В этих сферах есть возможность устроиться на работу с неплохой зарплатой, — пояснил Казаков. — Что касается бухгалтеров, например, то их уже поменьше, они были популярны раньше».

При этом эксперт подчеркнул, что образование в колледже само по себе не является гарантией того, что найти работу потом будет очень просто. Такая тенденция наблюдается лишь в Москве, а вот в регионах или сельских районах ситуация сложнее, так как там мало или совсем нет предприятий, объяснил Казаков. По этой причине после колледжей молодые люди часто уезжают в большие города, заключил он.

Напомним, в этом учебном году среднее профессиональное образование решили получить 1,22 млн человек. При этом число бюджетных мест в российских колледжах растет. Больше всего прием на бесплатные места увеличен в Москве, Петербурге, Новосибирской, Томской и Ленинградской областях.

Россиянам ранее дали советы по выбору колледжа для обучения IT-специальностям.

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