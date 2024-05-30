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Толпа томских подростков избила мужчину, пытавшегося защитить свою жену

В Томске толпа подростков избила мужчину, заступившегося за жену

Толпа подростков в Томске избила мужчину, который пытался защитить свою жену. Об этом сообщает Telegram-канал »Регион-70 Томск».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 29 мая в жилом комплексе «Зеленые горки». Сообщается, что неадекватная толпа несовершеннолетних избила мужчину, который заступился за свою супругу. На кадрах с места происшествия видно, как подросток пинает мужчину в спину, от чего тот отлетает и падает на землю.

В ГУ МВД по региону по факту произошедшего начали проверку. Отмечается, что никто из участников конфликта не обращался в правоохранительные органы в связи с инцидентом

«Проводится проверка. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в ведомстве.

До этого четверо подростков в возрасте от 15 до 17 лет напали на мужчину в Краснодаре. Молодые люди повалили его с велосипеда, жестоко избили его, отобрали транспортное средство и сняли с руки пострадавшего обручальное кольцо.

Ранее двое студентов похитили сверстника и вымогали у него деньги, угрожая пистолетом.

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