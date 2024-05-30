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Устроивший массовую поножовщину в Москве стал фигурантом трех уголовных дел

В Москве устроивший массовую поножовщину стал фигурантом трех уголовных дел

В Москве мужчина, устроивший массовую поножовщину в магазине, стал фигурантом трех уголовных дел. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, в отношении подозреваемого 1998 года рождения возбуждены три уголовных дела. В настоящее время он доставлен в одно из медицинских учреждений. Расследование находится на контроле в прокуратуре Северного административного округа.

Инцидент произошел в магазине, расположенном у Хорошевского шоссе. Мужчина напал с ножом на покупателей и продавцов. Когда на место прибыли стражи порядка, злоумышленник не стал подчиняться их требованиям. Они были вынуждены применить табельное оружие, после чего агрессора удалось задержать.

В ходе задержания мужчина ранил сотрудника полиции. Он также подозревается в том, что ранее в одной из квартир жилого дома, находящегося на Хорошевском шоссе, нанес другому мужчине ранения.

Ранее конфликт двух мужчин в Москве закончился поножовщиной.

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