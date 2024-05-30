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В Петербурге девочка впала в кому после падения с пятого этажа

В Петербурге ребенок получил разрыв органов после падения из окна пятого этажа

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Shutterstock

В Петербурге девочка оказалась в больнице после падения с пятого этажа. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе. Причиной произошедшего стало то, что родители отвлеклись от трехлетнего ребенка.

В результате младший член семьи получил множественные переломы, повреждения внутренних органов и открытую черепно-мозговую травму. Петербурженку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

«Сейчас ребенок в коме. За ее жизнь борются врачи», – сообщается в публикации.

По данным издания, семья на учете не состоит.

До этого в больницу Петербурга попал мальчик из Казахстана. Находясь в квартире, он надавил на москитную сетку и выпал из окна третьего этажа. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего в реанимацию с разрывами внутренних органов, ушибом головного мозга и другими.

Известно, что в Петербург ребенок приехал вместе с матерью, на лечение. У пациента наблюдаются особенности психического развития.

Ранее годовалая девочка выпала из окна 11-го этажа, пока мать на минуту отвлеклась.

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