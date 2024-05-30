В Петербурге девочка впала в кому после падения с пятого этажа

В Петербурге девочка оказалась в больнице после падения с пятого этажа. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел во Фрунзенском районе. Причиной произошедшего стало то, что родители отвлеклись от трехлетнего ребенка.
В результате младший член семьи получил множественные переломы, повреждения внутренних органов и открытую черепно-мозговую травму. Петербурженку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
«Сейчас ребенок в коме. За ее жизнь борются врачи», – сообщается в публикации.
По данным издания, семья на учете не состоит.
До этого в больницу Петербурга попал мальчик из Казахстана. Находясь в квартире, он надавил на москитную сетку и выпал из окна третьего этажа. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего в реанимацию с разрывами внутренних органов, ушибом головного мозга и другими.
Известно, что в Петербург ребенок приехал вместе с матерью, на лечение. У пациента наблюдаются особенности психического развития.
Ранее годовалая девочка выпала из окна 11-го этажа, пока мать на минуту отвлеклась.