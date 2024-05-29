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Отец и сын отравились антифризом, найденным на свалке

В Беларуси отец и сын отравились антифризом, найденным на свалке

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Владимир Пирогов/РИА «Новости»

В Беларуси отец и сын нашли на свалке антифриз, выпили его и отравились. Об этом сообщает «Общенациональное телевидение».

По информации издания, инцидент произошел в поселке Нарочь. Отец и сын 1966 и 1993 годов рождения соответственно злоупотребляли спиртными напитками. Они нашли на полигоне с бытовыми отходами литровую бутылку с розовой жидкостью внутри и приняли решение употребить ее внутрь.

В результате употребления жидкости у обоих наступило острое отравление. Спасти их не удалось.

Отмечается, что жидкость, которую выпили родственники, содержала в себе этиленгликоль. Он обычно входит в состав антифриза. У отца токсическая концентрация вещества была превышена в 8 раз, а у сына – в 20 раз.

Ранее в Татарстане случайный прохожий спас трех мужчин, отравившихся антифризом.

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