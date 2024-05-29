Суд Евросоюза отказался снимать санкции с «Белавиа»

Суд общей юрисдикции Европейского союза (ЕС) принял решение отклонить иск белорусской авиакомпании «Белавиа», добивавшейся снятия европейских санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

«Иск отклонен. «Белавиа» предписано оплатить издержки», — говорится в документе.

Евросоюз ввел санкции против «Белавиа» в 2021 году на фоне миграционного кризиса и инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, который экстренно сел в минском аэропорту из-за ложного сообщения о минировании. Введенные ограничения не позволяют авиаперевозчику заключать новые лизинговые контракты с европейскими компаниями, также он был вынужден вернуть самолеты, которые взял у них в лизинг ранее.

До этого белорусский президент Александр Лукашенко пообещал, что власти Белоруссии не собираются бросать отечественные предприятия на произвол судьбы в условиях международного давления.

В августе 2023 года авиакомпания попала под санкции США.

Ранее США дали сотрудничающим с «Победой» компаниям время на прекращение связей.