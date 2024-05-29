На видео попал момент, как работница магазина избила грабителя

В Аргентине продавщица в магазине, увлекающаяся кикбоксингом, избила грабителя, пишет Daily Mail. Получив неожиданный отпор, мужчина поспешил покинуть место преступления.

Как рассказала Янела Касерес, инцидент произошел ночью. Мужчина хотел оплатить товар через специальное антивандальное окно и попытался пролезть через него внутрь магазина, чтобы совершить ограбление. Однако женщина, которая занимается кикбоксингом, дала отпор злоумышленнику, нанеся ему серию ударов по голове.

«Когда я протянула ему бутылку, он толкнул меня и попытался проникнуть в магазин», — вспоминает аргентинка.

Получив отпор, вор поспешил покинуть место преступления. Сейчас его активно разыскивает местная полиция, изучая кадры с камер видеонаблюдения. Янела добавила, что так сильно била грабителя, что разбила кулаки, но в остальном она не пострадала.

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