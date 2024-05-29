Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попал момент, как работница магазина избила грабителя

Daily Mail: в Аргентине продавщица избила вора, пытавшегося ограбить магазин

В Аргентине продавщица в магазине, увлекающаяся кикбоксингом, избила грабителя, пишет Daily Mail. Получив неожиданный отпор, мужчина поспешил покинуть место преступления.

Как рассказала Янела Касерес, инцидент произошел ночью. Мужчина хотел оплатить товар через специальное антивандальное окно и попытался пролезть через него внутрь магазина, чтобы совершить ограбление. Однако женщина, которая занимается кикбоксингом, дала отпор злоумышленнику, нанеся ему серию ударов по голове.

«Когда я протянула ему бутылку, он толкнул меня и попытался проникнуть в магазин», — вспоминает аргентинка.

Получив отпор, вор поспешил покинуть место преступления. Сейчас его активно разыскивает местная полиция, изучая кадры с камер видеонаблюдения. Янела добавила, что так сильно била грабителя, что разбила кулаки, но в остальном она не пострадала.

Ранее в Канаде поймали шестерых человек, организовавших крупнейшее в истории страны ограбление.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами