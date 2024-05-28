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В Новороссийске отец больше года насиловал несовершеннолетнюю дочь

На Кубани на 15 лет осудили отца, который больше года насиловал дочь

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Новороссийске огласили приговор местному жителю, который более года насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщает СУ СК РФ Краснодарского края.

По данным следствия, житель Новороссийска с июня 2021 года по сентябрь 2022 года неоднократно домогался и насиловал собственную несовершеннолетнюю дочь.

Когда о произошедшем стало известно сотрудникам правоохранительных органов, мужчину арестовали, по результатам психолого-психиатрической экспертизы он признан вменяемым. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело об изнасиловании, приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что жителя Новосибирской области арестовали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней дочери. Девочка попала в больницу с кровотечением, медики установили, что несовершеннолетняя подвергалась изнасилованию. По подозрению в совершении преступления задержан отец 16-летней пострадавшей, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Петербурге отец семь месяцев насиловал пятилетнюю дочь.

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