В Петербурге уроженца Азербайджана подозревают в легализации 400 мигрантов

Правоохранители Петербурга проводят обыски по делу о легализации мигрантов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как полагают сотрудники правоохранительных органов, главой преступной группы был 58-летний уроженец Азербайджана. За несколько лет своей деятельности, он помог в легализации около 400 иностранным гражданам.

Подозреваемый вносил в бланки иностранцев недостоверные данные о регистрации. После этого документ отправлялся в отдел по вопросам миграции. За махинации мужчине платили до 15 тысяч рублей.

«В ходе расследования было установлено, что к данному преступлению могут быть причастны сотрудники органов внутренних дел», – поделились в ведомстве.

На данный момент специалисты МВД проводят обыски по адресам, где фиктивно регистрировали иностранцев. Также правоохранители проводят обыски на адресах проживания подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

Ранее троих жителей Красноярска заподозрили в массовой легализации мигрантов.