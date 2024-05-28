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Мужчина на «Мерседесе» сбил третьеклассника на самокате в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге ребенок попал в больницу после столкновения с авто

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Петербурге мужчина на «Мерседесе» сбил третьеклассника на самокате, ребенок попал в больницу. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 27 мая в Красносельском районе на улице Маршала Захарова. 56-летний мужчина за рулем авто «Мерседес Бенц» сбил десятилетнего мальчика, который ехал на самокате по пешеходному переходу у дома № 11.

Предварительно, ребенок попал в медицинское учреждение, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ссадины, передает «Фонтанка». На момент госпитализации состояние малолетнего оценивалось как среднетяжелое.

По данным «Фонтанки», сбивший ребенка водитель за последний год трижды привлекался к административной ответственности. По информации СПАРК, мужчина занимает одну из руководящих должностей в компании, занимающейся недвижимостью.

Ранее россиянин сбил девятилетнего мальчика на самокате и переехал его.

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